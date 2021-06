Holt euch Hell is Other Demons und Overcooked! 2 jetzt kostenlos

in

Im Epic Games Store gibt es aktuell die Spiele Hell is Other Demons und Overcooked! 2 kostenlos.

Seit Donnerstag bietet Epic Games im hauseigenen Store die zwei Spiele Hell is Other Demons und Overcooked! 2 kostenlos zum Download an. Das Angebot gilt noch bis zum 24. Juni um 17:00 Uhr. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den Spielen.

Hell is Other Demons

“Schlüpfe in die raue Haut eines Dämonen, der einen ganzen Haufen anderer Dämonen vernichten will. Kämpfe dich durch eine umfangreiche Kampagne und besiege wunderbar übertriebene Bosse. Sammle ein Arsenal an Waffen und Upgrades, um die vielfältigen und brutalen Herausforderungen zu bestehen.”

Zum Download

Overcooked! 2

“Overcooked ist mit einer brandneuen Portion chaotischer Koch-Action zurück! Reise wieder ins Zwiebelreich zurück und stelle im klassischen Couch-Koop oder Online-Spiel für bis zu vier Personen dein Kochteam zusammen. Bleib bei deiner Schürze – die Welt braucht dich (schon wieder)!”

Zum Download

Das denken wir:

Hier erwarten euch zwar keine absoluten Highlights, aber für Zwischendurch eignen sich auf jeden Fall beide Spiele.