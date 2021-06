Holt euch jetzt die Demo des Horrorspiels Dark Fracture

Kürzlich wurde eine Demo zum kommenden Indie-Horrorspiel Dark Fracture veröffentlicht.

Der Publsiher Feardemic kündigte an, das kommende Horrorspiel Dark Fracture von Twisted II Studio zu veröffentlichen. Abgesehen davon ist mittlerweile auch eine Demo des Titels auf Steam verfügbar.

In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Edward, der in den späten 90er Jahren in einer isolierten Waldregion in einer Forschungseinrichtung für Zersetzung arbeitet. Da er von den Erlebnissen in seiner Vergangenheit gequält wird sucht er in der Medizin Trost, die ihm hilft, den Tag zu überstehen.

Dazu heißt es: “Edward ist kaum in der Lage, mit seinen persönlichen Problemen fertig zu werden, die sich durch sein Leben in Einsamkeit nur noch verstärken. Er setzt sich tapfer zur Wehr und wacht jeden Tag pflichtbewusst zur Arbeit auf. Seine Routine dient ihm als einziger Anker, aber tief in seinem Inneren brodelt der Ärger…

Eines Nachts, während der Arbeit in der gefürchteten Mitternachtsschicht, zieht eine Abfolge beunruhigender Ereignisse Edward immer näher an den Rand des Realitätsverlustes. Die Struktur seiner Welt scheint sich aufzulösen und zu verdrehen. Sein Zuhause der letzten Jahre wird ihm unter seinen Füßen weggezogen. Die grausame Hand des Schicksals stößt ihn erneut in die Katastrophe. Eine, die Edwards Zuhause im Schatten zu verschlingen droht.”

Hier der Teaser zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite ds Spiel, wo ihr die Demo herunterladen könnt.

Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht.

Das denken wir:

Das Setting ist auf interessant und die Story klingt spannend. Hier erwartet uns ein vielversprechendes Horrorspiel. Am besten probiert ihr einfach mal die Demo aus.

Quelle: dsogaming.com