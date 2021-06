In Honeycomb erwartet euch eine First-Person-Open-World-Survival-Sandbox

in

Frozen Way hat kürzlich das Survival-Spiel Honeycomb mit einem ersten Trailer angekündigt.

Wer auf Survival-Spiele steht, der sollte bei Gelegenheit mal einen Blick auf den Titel Honeycomb werfen. Hier erwartet euch eine interessantes First-Person-Open-World-Survival-Sandbox.

Mit diesem Spiel möchten die Entwickler auf das Aussterben der Wildbienen aufmerksam machen, da sie einen gigantischen Einfluss auf das gesamte Ökosystem der Erde haben. Ihr übernehmt die Rolle eines Wissenschaftlers, der in der Zukunft einen fernen fremden Planeten erforschen muss.

Zum Spiel heißt es: “Sei gegrüßt, Entdecker! Du wirst eine ganze Weile im Labor verbringen – aber vergiss nicht, auf eine Forschungsexpedition ins Unbekannte aufzubrechen. Eine Welt voller Exploration, Building und Crafting erwartet dich! Du bist die letzte Hoffnung der Erdbewohner.

Gehe der ganzen Flora und Fauna auf den Grund – normale Erkundung reicht nicht. Dring ein in die Welt der Genetik und experimentiere mit verschiedenen Möglichkeiten, um sogar eine neue Spezies zu erschaffen. Mutierende Pflanzen und Tiere helfen bei der Entdeckung neuer Rohstoffe und Blueprints. Eigne dir neue Technologien an und verlege dein Basecamp in neue Umgebungen.”

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, das zeigt der nachfolgende Trailer:

Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht, aber sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Noch lässt sich nicht wirklich viel über das Spiel sagen, aber das Setting ist auf jeden Fall interessant. Survival-Fans sollten das Spiel im Blick behalten.