In Japan gibt es bald einen Zug-Controller für die Switch

Demnächst wird in Japan ein Zug-Controller für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Zug-Simulatoren sind ganz unterhaltsam, aber so richtig Spaß machen diese Simulatoren erst mit dem passenden Controller. In Japan wird nun bald ein Zug-Controler für das Spiel Densha de Go!! Hashirou Yamanote Sen veröffentlicht.

Der Controller mit dem Namen Densha De Go!! soll das Fahrgefühl eines Zuges realistisch nachbilden. Dieser Controller ist mit einer Reihe von Zahnrädern ausgestattet, was für eine intuitive Bedienung sorgt.

Auf diese Weise müssen erfahrene Spieler nicht ständig auf die Controller-Basis schauen , um zu sehen, in welchem Gang sie sich befinden. Nachfolgend findet ihr ein kurzes Video, das den Controller zeigt.

Der Controller wird am 8. August veröffentlicht. Er kostet 14.850 Yen (ca. 112,00 Euro). Bisher ist nicht bekannt, ob der Controller auch außerhalb Japans veröffentlicht wird.

Würdet ihr euch diesen Controller holen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Schade, dass dieser Controller vermutlich nie bei uns veröffentlicht wird. Hier gibt es schließlich auch viele Fans von Zug-Simulatoren.

