Knockout City erreicht über 5 Millionen Spieler

Electronic Arts und Velan Studios haben verkündet, dass das Spiel Knockout City bereits über 5 Millionen Spieler erreicht hat.

Das teambasierte Multiplayer-Spiel Knockout City wurde am 21. Mai veröffentlicht und schon jetzt hat der Titel 5 Millionen Spieler erreicht. Man sollte jedoch erwähnen, dass das Spiel bis zum 30. Mai kostenlos spielbar war, was sicher dazu beigetragen hat, dass die Spielerzahl so hoch ist – trotzdem beachtlich!

Im Selben Zug wurde angekündigt, dass die Spieler im Rahmen der ersten Saison und darüber hinaus neue Inhalte wie zeitlich begrenzte Events, neue Karten, Modi, Bälle und mehr erwarten.

Zum Spiel heißt es: “Knockout City ist leicht zu erlernen und zu spielen, aber nur Übung ist der Schlüssel zum Sieg in diesem tiefgründigen, aber hart umkämpften Spielerlebnis, das den Spielern immer neue Überraschungen ins Gesicht schleudert. Von den verstopften Hauptstraßen von Knockout-Karussells bis hin zu den schwindelerregenden Höhen der Dächer in den Hochdach-Höhen gibt es nur einen Weg, um die Rechnung zu begleichen – Dodgeball-Schlachten.”

Knockout City ist für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie dank Aufwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Das denken wir:

Das ist ein beachtlicher Erfolg. Mal sehen, wie sich die Spielerzahlen in den kommenden Monaten entwickeln.