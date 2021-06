Komm schon Konami, was ist jetzt mit Silent Hill?

in

Aktuell tauchen immer mehr Gerüchte auf, laut denen Konami an einem neuen Silent Hill arbeitet. Offizielle Infos gibt es noch nicht. Das wird sich aber vermutlich bald ändern.

Wir berichteten ja in den vergangenen Monaten – und Jahren – schon über die verschiedensten Gerüchte rund um Silent Hill, aber bisher wurde weder ein neuer Teil noch ein Remake angekündigt. Das neueste Gerücht: Hinter dem PS5-Exklusivspiel Abandoned könnte Hideo Kojima mit Silent Hill stecken.

Zuvor tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass Hideo Kojima an einem neuen Silent Hill arbeiten könnte, aber handfeste Fakten dazu gab es nie. Vor wenigen Stunden kündigte nun der offizielle Konami Shop neuen Merch zu Silent Hill an.

Die Tweets dazu gindet ihr hier:

Nun kann es sein, dass Konami einfach nur neuen Merch an den Start bringt. Häufig wird aber neuer Merch veröffentlicht, um damit Aufmerksamkeit für ein neues Spiel zu erzeugen. Die Vermutung liegt also erneut nahe, dass Konami ein neues Silent Hill – oder ein Remake – in der Mache hat.

Aber hier der Grund, warum ich absolut davon überzeugt bin, dass wir bald mit einem neuen Silent Hill rechnen dürfen: Alles andere wäre eine unternehmerische Fehlentscheidung sondergleichen.

Fans wünschen sich schon seit Jahren einen neuen Teil und in Bezug auf den Hype, der in den vergangenen Jahren durch die unzähligen Gerüchte aufgebaut wurde, wäre es meiner Meinung nach ein katastrophaler Fehler, nicht bald einen neuen Teil anzukündigen.

Man sollte nicht vergessen, dass es sich bei Konami um eine Aktiengesellschaft handelt und Aktionäre bei Laune gehalten werden müssen. Schließlich geht es um viel Geld. Und das geht nun mal am besten mit Neuankündigungen.

Es wäre äußerst Vorteilhaft für den Aktienkurs von Konami, wenn ein neues Silent Hill angekündigt werden würde. Da könnnt ihr euch sicher sein. Darüber ist sich Konami auf jeden Fall bewusst. Abgesehen davon sollte das Unternehmen Fans nicht mehr zu lange warten lassen, denn die Community wird äußerst ungeduldig.

Der Punkt ist: Falls ihr daran zweifelt, dass Konami demnächst etwas bezüglich Silent Hill ankündigt, dann kann ich euch beruhigen. Ich halte es für äußerst wahrscheinlich. Konami weiß, wie sehr sich Fans ein neues Spiel der Reihe wünschen und Konami weiß auch, wie präsent das Thema in den Medien ist. Ich wüsste nicht, wie Entscheidungsträger bei Konami nur annähernd sinnvoll gegen ein neues Silent Hill argumentieren könnten.

Die Frage ist nur, wann sich Konami zum Thema äußert. Wenn ihr mich fragt, wird das nicht mehr lange dauern.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind uns ziemlich sicher, dass es demnächst offizielle Infos seitens Konami geben wird und wir sind schon sehr gespannt, wie es mit Silent Hill weitergeht.