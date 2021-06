Lost in Random: Der märchenhaft-schaurige Story-Trailer ist hier

Electronic Arts und Zoink haben den Story-Trailer zum düsteren Märchen-Adventure Lost in Random veröffentlicht.

Steht ihr auf die Werke von Tim Burton? Dann solltet ihr euch mal das Adventure Lost in Random etwas genauer ansehen. Die Inszenierung erinnert mich nämlich etwas an Filme wie “Nightmare before Christmas” oder “Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche”.

Am besten seht ihr euch den kürzlich veröffentlichten Story-Trailer zum Spiel an, dann wisst ihr, was ich meine. In diesem Titel übernehmt ihr die Rolle des Mädchens Even, das sich im finsteren Königreich Random auf die Suche nach ihrer Schwester begibt.

Zum Spiel hießt es: “In der makabren und wunderschönen Welt von Lost in Random treffen Spieler auf das mittellose, vom Pech verfolgte Mädchen Even, das nach seiner geliebten Schwester Odd sucht. Gemeinsam mit dem merkwürdigen lebendigen Würfel Dicey muss Even lernen, das Chaos von Random zu beherrschen – denn das Königreich steht unter der Herrschaft einer bösen Königin und nur das Chaos kann die beiden zum Erfolg führen. Lost in Random erzählt eine uralte Geschichte mit einer modernen Botschaft, und nimmt Spieler mit auf die fantastische Reise von Even und Dicey. Hinter der Story steckt der Eisner-Award-Preisträger und Autor Ryan North, der die Geschichten für Adventure Time sowie The Unbeatable Squirrel Girl von Marvel Comics geschrieben hat.”

Hier der Story-Trailer:

Einen Release-Termin hat das Spiel leider noch nicht. Dest steht nur, dass es noch im Laufe dieses Jahres für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC auf Origin und Steam sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr interessantes Adventure, das toll inszeniert ist. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf den Release warten.