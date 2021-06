“Mortal Kombat Legends”: Fortsetzung angekündigt

in

Kürzlich wurde angekündigt, dass “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge” eine Fortsetzung spendiert bekommt.

Hat euch “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge” gefallen? Wenn ja, dann habe ich heute eine sehr gute Nachricht für euch: Kürzlich wurde ein Nachfolger mit dem Titel “Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms” angekündigt.

Details zur Fortsetzung sind derzeit etwas spärlich gesäht, aber es ist bekannt, dass Joel McHale als Johnny Cage und Jennifer Carpenter als Sonya Blade zurückkehren. Abgesehen davon sind Jordan Rodrigues als Liu Kang, Patrick Seitz als Scorpion & Hanzo Hasash, Dave B. Mitchell als Raiden, Kintaro und Sektor, Gray Griffin als Kitana, Satoshi Hasashi & Mileena , Fred Tatasciore als Shao Kahn, Ike Amadi als Jax Briggs & One Being, Artt Butler als Shang Tsung & Cyrax und Robin Atkin Downes als Shinnok & Reiko mit an Bord.

Darüber hinaus ist Matthew Mercer für Stryker und Smoke verantwortlich. Bayardo De Murguia leiht Sub-Zero und Kuai Liang seine Stimme. Emily O’Brien spielt Jade, Debra Wilson schlüpft in die Rolle von D’Vorah, Matt Yang King in die von Kung Lao und Paul Nakauchi wird als Lin Kuei Großmeister zu hören sein.

Regie führt erneut Ethan Spaulding, für das Drehbuch ist Jeremy Adams veranwortlich, Rick Morales und Jim Krieg fungieren als Produzenten und Sam Register ist ausführender Produzent.

Ed Boon ist wie beim ersten Film als kreativer Berater an diesem Projekt beteiligt.

Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Sollte es weitere Neuigkeiten zum Film geben, dann lassen wir es euch wissen.

