Mythic Games arbeitet gerade an einem Brettspiel zu Rainbow Six Siege

Aktuell befindet sich ein Brettspiel zu Rainbow Six Siege in der Mache, das im nächsten Jahr erscheinen soll.

Heute haben wir mal wieder etwas für Fans von Rainbow Six Siege. Und zwar hat Mythic Games gerade das Spiel 6: Siege The Board Game in der Mache. Hier handelt es sich um ein Brettspiel, das auf dem Taktik-Shooter Rainbow Six Siege basiert.

Zum Spiel heißt es: “Diese Miniatur-Brettspiel-Adaption des berühmten Taktik-Shooters bietet asymmetrisches Gameplay für 2 bis 4 Spieler. Die Spiele finden in einem zeitlich begrenzten Format und in verschiedenen Umgebungen statt, die von den ikonischen Orten des Videospiels inspiriert sind (Konsulat, Clubhaus usw.). Jedes Team besteht aus 5 Operatoren und die Spieler kontrollieren entweder das angreifende Team oder das verteidigende Team. Das Spiel ist dynamisch und schnell, erfordert aber auch die Optimierung der Aktionen jedes deiner Operatoren, da sie in Synergie arbeiten.”

Die Kickstarter-Kampagne war bereits erfolgreich. Das Finanzierungsziel von 100.000 US-Dollar wurde um ein Vielfaches geknackt. Bisher wurden schon über 740.000 US-Dollar eingesammelt. Mit anderen Worten: Die Nachfrage nach so einem Brettspiel ist äußerst hoch.

Bis zum Release müssen wir uns aber leider noch gedulden. Voraussichtlich erscheint das Spiel erst im Juni 2022.

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Mythic Games.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Rainbow Six Siege findet ihr hier.

Das denken wir:

Ein Brettspiel zu Rainbow Six Siege? Das hört sich ziemlich interessant an. Wir würden das Spiel auf jeden Fall gerne ausprobieren.