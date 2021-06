NEO: The World Ends with You – Seht euch hier den finalen Gameplay-Trailer an

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zu NEO: The World Ends with You veröffentlicht, der viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Der Release von NEO: The World Ends with You rückt immer näher und aus diesem Grund wurde nun auch der finale Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Im Nachfolger von The World Ends with You übernimmt man die Rolle von Protagonist Rindo, der am Spiel der Reaper teilnehmen und täglich Missionen erfüllen muss, um der Auslöschung zu entgehen. Auf seiner Reise erkundet er eine Nachbildung des Tokioter Einkaufsviertels Shibuya. Dort erlebt man als Spieler viele Aspekte der japanischen Jugendkultur und der dortigen Subkulturen.

Zum Spiel heißt es: “Als Rindo sich gezwungen sieht, am ‘Spiel der Reaper’ teilzunehmen, muss er feststellen, dass sein Leben auf dem Spiel steht

Niemand weiß, wie diese Geschichte ausgeht – aber du kannst es herausfinden! Stelle deine psychischen Fähigkeiten auf die Probe, während du dich durch die stilvoll animierten Straßen Shibuyas kämpfst.”

Hier der neue Trailer:

NEO: The World Ends with You erscheint am 27. Juli für PS4 und Nintendo Switch. Im Sommer erfolgt der Release für PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Zum Glück rückt der Release immer näher. Fans müssen schon viel zu lange auf die Fortsetzung von The World Ends with You warten.