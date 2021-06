No More Heroes: Teil 1 und 2 erscheinen am 9. Juni für PC

Der Publisher XSEED Games und das Studio Grasshopper Manufacture haben verraten, dass die ersten beiden Teile von No More Heroes am 9. Juni für den PC erscheinen.

Falls ihr No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle gerne auf den PC spielen wollt, dürft ihr euch freuen: Die Macher haben verraten, dass beide Spiele am 9. Juni für den PC erscheinen.

No More Heroes 1 und 2 erschienen ursprünglich für die Nintendo Wii. In beiden Spielen übernimmt man die Rolle des Attentäters Travis Touchdown, der die zehn besten Assassinen der USA töten muss, um am Ende die Nummer 1 zu sein.

Zu No More Heroes heißt es: “Der Name ist Travis Touchdown. Schnall dich an, denn so begann meine Geschichte.

Alles begann in der Nacht, in der ich mit einer heißen Biene an der Bar trank. Bevor ich es wusste, war ich auf Platz 11 der UAA (United Assassins Association) – mit zehn Idioten, die mir im Weg standen, die Nummer 1 zu sein.

Ich habe mein zuverlässiges Strahlen-Katana in der einen Hand, um mich um die kleinen Fritten zu kümmern, und die andere bereit, mein Mädchen zu halten, sobald ich meinen Platz als bester Attentäter einnehme, den die Welt je gesehen hat.

Es ist ein langer Weg an die Spitze, aber dieser allamerikanische Otaku wird nicht aufhören, bis er die Nummer 1 ist, Baby!”

Hier die Beschreibung von No More Heroes 2: Desperate Struggle: “Travis Touchdown ist hier. Es ist drei Jahre her, seit ich mich auf Platz 1 der United Assassins Association gekämpft habe. Ich dachte, es wäre in Ordnung, sich danach eine Weile zu entspannen, aber es sieht so aus, als hätte ich mich etwas zu lange auf meinen Lorbeeren ausgeruht. Ich bin in der Rangliste bis auf Platz 51 abgerutscht, und um die Sache noch schlimmer zu machen, kommt ein anderer Attentäter – Skelter Helter – heraus und fängt an, mir den Kopf abzureißen, weil ich seinen Bruder oder so getötet habe. Also ja, eine wahre Qual.

Angetrieben von einem Durst nach Rache (und ein bisschen guter, altmodischer Gier), holte ich mein Strahlen-Katana noch einmal heraus und stürzte mich kopfüber in einen höllisch harten Kampf.”

Über diesen Link findet ihr No More Heroes bei Steam und hier der Link zur Steam-Seite von No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Holt ihr euch das Spiel für den PC? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu No More Heroes findet ihr hier.

Das denken wir:

Endlich können auch PC-Spieler No More Heroes zocken. Das hat viel zu lange gedauert.