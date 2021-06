Phantasy Star Online 2: New Genesis – Sega verkündet Release-Termin

Sega hat den Release-Termin des Online-Action-Rollenspiels Phantasy Star Online 2: New Genesis verkündet.

Falls ihr auf den Release von Phantasy Star Online 2: New Genesis wartet, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Der Release-Termin steht. So soll das Spiel in westlichen Gefilden für PC und Xbox-Konsolen am 9. Juni erscheinen. In Japan wird das Spiel auch via Cloud-Gaming für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Übrigens: Aufgrund des Starts des Spiels wird die geplante Wartung, die am 9. Juni stattgefunden hätte, um etwa ein oder zwei Tage vorverlegt. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das denken wir:

Wenigstens erscheint New Genesis im Gegensatz zu Phantasy Star Online 2 weltweit zeitgleich. Wir sind schon gespannt, wie das Spiel bei der Community ankommt.

