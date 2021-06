Planet Zoo: Das Africa Pack ist da

in

Frontier Developments hat kürzlich das Africa Pack für die Zoo-Simulation Planet Zoo veröffentlicht.

Spieler von Planet Zoo dürfen sich freuen, denn mittlerweile wurde das Africa Pack veröffentlicht, das unter anderem neue ikonische Tiere ins Spiel bringt. Dank dieses Packs tummeln sich nun Erdmännchen, Wüstenfüchse und Breitmaulnashörner in eurem Zoo.

Dazu heißt es: “Zoowärter können sich um ihre neuesten Bewohner kümmern und Gäste in einem reichhaltigen und lebendigen Zoo mit über 180 neuen Landschaftselementen willkommen heißen, der ein Paradies für Tiere und Gäste gleichermaßen darstellt! Die Spieler können ihre Fähigkeiten als Zoowärter auch in einer neuen Herausforderung testen: einem Szenario, das in einem malerischen Oasenbasar stattfindet.”

Hier der Trailer zur Erweiterung:

Das Planet Zoo: Africa Pack ist ab sofort auf Steam für 9,99 Euro erhältlich.

Das denken wir:

Cool, dass es wieder neue Inhalte für Planet Zoo gibt. Dieses Pack bringt auf jeden Fall frischen Wind ins Spiel.