Replaced ist mein Highlight der E3 2021

in

Publisher Coatsink und die Entwickler Sad Cat Studios haben im Rahmen der E3 2021 das Spiel Replaced angekündigt.

Welches Spiel ist euer Favorit der E3 2021? Mein Favorit ist ganz klar Replaced. Hier handelt es sich um einen 2.5D-Sci-Fi-Retro-Action-Plattformer, der meiner Meinung nach absolut grandios aussieht.

Replaced schickt euch ins Amerika der 80er-Jahre. Ihr übernehmt die Rolle von R.E.A.C.H. – einer künstliche Intelligenz, die gegen ihren Willen in einem menschlichen Körper gefangen ist und versucht, sich dem menschlichen Leben anzupassen.

Zum Spiel heißt es: “Nach der nuklearen Katastrophe haben Gesetzlose die Herrschaft über die schwer geschädigte Gesellschaft übernommen und sie ins Chaos gestürzt. Korruption und Habgier regeln das alltägliche Leben und diejenigen, die an der Macht sind, nutzen die Menschen und ihre Organe wie eine Währung.”

Uns erwartet ein actionreiches Free-Flow-Kampfsystem und eine tiefe, dystopische Geschichte gepaart mit einer düsteren Inszenierung, die vor allem Retro-Fans gefallen dürfte. Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der nachfolgende Trailer, der euch sofort in seinen Bann ziehen wird. Bei mir war es jedenfalls so.

Erscheinen soll Replaced 2022 für PC und Xbox-Konsolen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Grafikstil ist toll, die Inszenierung ist super und wenn nun auch noch die Spielmechanik überzeugen kann, dann erwartet uns hier der nächste Action-Plattformer-Hit.