Rick and Morty machen jetzt auch Fortnite unsicher

Mit Fortnite Kapitel 2 – Saison 7 Invasion finden nun auch Rick and Morty den Weg in den Spiel.

Ungewöhnliche Crossovers sind keine Seltenheit in Fortnite und daher überrascht es uns auch nicht, dass in Kapitel 2 – Saison 7 Invasion nun auch Rick and Morty aus der gleichnamigen Zeichentrickserie im beliebten Battle-Royale-Shooter auftauchen.

Genauer gesagt ist nun der Skin des exzentrischen Wissenschaftlers und Alkoholikers Rick Sanchez verfügbar. Und dieser sieht ziemlich abgefahren aus. Davon könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer überzeugen. Abgesehen davon dürft ihr euch auf fliegende Untertassen, neue Waffen und vieles mehr freuen.

Zur neuen Saison heißt es: “Eine mysteriöse Alien-Armee ist mit einem explosiven Angriff auf der Insel eingefallen. Unter der Leitung von Doktor Slone hat der Imaginierte Orden (IO) den Widerstand gegen die Eindringlinge übernommen. Während der Schlacht kannst du auf Charaktere treffen, die die Invasion willkommen heißen, sich ihr widersetzen oder einfach nur in Ruhe angeln wollen. Das Schicksal der Insel steht auf dem Spiel.”

Das denken wir:

Die neue Saison bietet wirklich viele coole neue Inhalte. Da haben sich die Entwickler wieder einiges einfallen lassen. Vor allem die neuen Waffen bringen frischen Wind auf das Schlachtfeld.