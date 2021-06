Seht euch hier den ersten ultra-brutalen Trailer zu “Halloween Kills” an

in

Universal Pictures hat den ersten Trailer zum kommenden Film “Halloween Kills” veröffentlicht.

Heute haben wir mal wieder etwas für alle Fans von “Halloween”. Und zwar wurde kürzlich der erste ultra-brutaler Trailer zu “Halloween Kills” veröffentlicht, in dem sich Michael Myers ein paar Feuerwehrmänner zu Brust nimmt.

Der Film setzt nach den Geschehnissen des Films “Halloween” von David Gordon Green aus dem Jahr 2018 an. Nachdem Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), ihre Tochter Karen (Judy Greer) und ihre Enkelin Allyson (Andi Matichak) Michael Myers in Lauries Keller eingesperrt und verbrannt zurückgelassen haben, wird Laurie mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert – im Glauben, dass Michael Geschichte ist.

Aber das Grauen ist noch nicht vorbei, denn – wie sollte es anders sein – das maskierte Monster kehrt zurück.

Hier der neue Trailer:

“Halloween Kills” läuft am 15. Oktober in den Kinos an.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Halloween” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Trailer verspricht eine brutale Slasher-Orgie – und genau das wünschen sich der Fans. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie gut der Film im Vergleich zum Vorgänger ist.