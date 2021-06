Seht euch hier die ersten Szenen aus Watch Dogs: Legion of the Dead an

In einem neuen Vieo bekommen wir 21 Minuten aus Watch Dogs: Legion of the Dead zu sehen.

Watch Dogs: Legion of the Dead ist ein Online-PvE-Modus für Watch Dogs: Legion, der sich auf dem PC aktuell in der Alpha-Phase befindet. IGN hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem wir 21 Minuten aus dem Modus zu sehen bekommen.

Hier handelt es sich um eine Rogue-lite-Erfahrung, in der Spieler als Überlebende gegen Untote ums Überleben kämpfen müssen. Dieser Modus unterstützt sowohl Solo als auch Koop. Laut dem Team können bis zu vier Freunde im Koop-Modus zusammenarbeiten. Ziel ist, es einen Extraktionspunkt zu erreichen und auf dem Weg so viele Vorräte wie möglich zu sammeln.

Hier könnt ihr sehen, wie der Modus in Aktion aussieht:

Aktuell gibt es keinen Release-Termin für diesen Modus. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Modus hauen uns noch nicht vom Hocker, aber da er sich noch in der Alpha-Phase befindet, kann sich noch einiges ändern.

