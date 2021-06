Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus Kena: Bridge of Spirits an

in

Im Rahmen der Tribeca Game Awards wurden neue Spielszenen aus dem kommenden Adventure Kena: Bridge of Spirits veröffentlicht.

Bis zum Release von Kena: Bridge of Spirits müssen wir uns zwar noch einige Wochen gedulden, aber dafür können wir euch heute wieder neue Szenen aus dem Spiel präsentieren, die einen guten Eindruck davon geben, was euch in diesem Titel erwartet.

Ihr dürft euch auf ein story-basiertes Action-Abenteuer freuen, in dem Erkundung mit schnellen Kämpfen kombiniert wird. Ihr übernehmt die Rolle von Kena, die nach und nach ihr Team aus sympathischen Geistergefährten namens “Die Fäulnis” aufbaut.

Dazu heißt es: “Kena, eine junge Seelenführerin, reist auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein zu einem verlassenen Dorf. Es verlangt ihr einiges ab, die Geheimnisse dieser in Vergessenheit geratenen Gemeinschaft, tief versteckt in einem wuchernden Wald, in dem wandelnde Geister gefangen sind, zu lüften.”

Hier könnt ihr euch die neuen Spielszenen ansehen:

Features:

Stelle dein Team zusammen : Finde und sammle Fäulnis, um mächtige Fähigkeiten zu erlangen, Entdeckungen zu machen und die Umwelt zu verwandeln.

: Finde und sammle Fäulnis, um mächtige Fähigkeiten zu erlangen, Entdeckungen zu machen und die Umwelt zu verwandeln. Erkunde : Ein in Vergessenheit geratenes Dorf und ein seltsamer Fluch. Bediene dich der Macht des Geisterreichs, um diese einst majestätische Welt wiederherzustellen.

: Ein in Vergessenheit geratenes Dorf und ein seltsamer Fluch. Bediene dich der Macht des Geisterreichs, um diese einst majestätische Welt wiederherzustellen. Schnelle Kämpfe: Die Geister sind verdorben. Sie sind gefangen, können nicht weiterziehen und fordern Kena auf Schritt und Tritt heraus.

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Kena: Bridge of Spirits soll am 24. August veröffentlicht werden. Über diesen Link gelangt ihr auf die Proudktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Kena: Bridge of Spirits sieht einfach toll aus. Wir können es kaum erwarten, das Spiel endlich auszuprobieren.