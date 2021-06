Seht euch hier neue Konzeptkunst zu The Callisto Protocol an

in

Die Striking Distance Studios haben kürzlich neue Konzeptkunst zum kommenden Spiel The Callisto Protocol veröffentlicht.

In den vergangenen Wochen war es ziemlich still rund um das kommende Sci-Fi-Horror-Spiel The Callisto Protocol, aber nun hat sich Glen Schofield, CEO der Striking Distance Studios, mal wieder zu Wort gemeldet.

“Das Ding aus einer anderen Welt” ist nun fast schon 40 Jahre alt und da dieser Film so viel Einfluss auf die Arbeit von Schofield hatte – beispielsweise was Dead Space betrifft – und der Klassiker den Entwickler noch heute inspiriert, hat er kürzlich ein neues Bild zu The Callisto Protocol veröffentlicht, das ein Monster zeigt, das uns wohl im Spiel erwartet.

Hier der Tweet mit dem Bild:

The Callisto Protocol befindet sich gerade für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, The Callisto Protocol endlich in Aktion zu sehen. Hoffentlich veröffentlichen die Macher bald mehr Material zum Spiel.

