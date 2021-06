Senua’s Saga: Hellblade 2 – Neues Video zeigt Behind-the-Scenes-Material

Microsoft hat ein Video zum kommenden Spiel Senua’s Saga: Hellblade 2 veröffentlicht, das Behind-the-Scenes-Material zeigt.

In letzter Zeit war es ja relativ still rund um Senua’s Saga: Hellblade 2, aber nun haben wir ein neues Video für euch, das einen kleinen Einblick in die Entwicklung des Spiels gibt. Wer also schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen von Ninja Theory werfen wollte, der sollte sich nachfolgendes Video nicht entgehen lassen.

Zu sehen gibt es ein paar In-Engine-Szenen, aber wirklich viel wird leider nicht gezeigt. Das Spiel entsteht übrigens auf Basis der Unreal Engine 5 und erscheint für PC und die Xbox Series X. Besitzer der PS5 gehen leider leer aus.

Bisher gibt es keine genauen Infos zum Spiel und ein Release-Termin wurde auch noch nicht genannt.

Hier das neue Video:

Über diesen Link gelangt ihr auf ie offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Vorgänger war auf jeden Fall intensiv. Insofern sind wir schon sehr gespannt, was sich die Entwickler so alles für Teil 2 einfallen lassen.