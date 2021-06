Severed Steel: Holt euch jetzt die Demo des stylischen Stunt-Shooters

in

Der Publisher Digerati und der Entwickler Greylock Studio haben eine Demo zum kommenden Ego-Shooter Severed Steel veröffentlicht.

Heute habe ich mal wieder einen interessanten Titel für alle Ego-Shooter-Fans: einen stylischen Stunt-Shooter namens Severed Steel. Die Bezeichnung “Stunt-Shooter” verdeutlicht schon ganz gut, was euch hier erwartet. In diesem Spiel könnt ihr eure Feinde erledigen, während ihr beispielsweise lässig über den Boden rutscht, oder euch wie Max Payne durch die Gegend hechtet – das Ganze natürlich in Zeitlupe versteht sich.

Das Spiel hat zwar noch keinen Release-Termin, aber ihr dürft es ab sofort ausprobieren, denn mittlerweile wurde eine Demo veröffentlicht, die ihr euch auf der Steam-Seite des Spiels herunterladen könnt.

Zum Spiel heißt es: “Severed Steel ist ein Singleplayer-FPS mit einem flüssigen Stunt-System, zerstörbaren Voxel-Umgebungen, haufenweise Bullet-Time und einem einzigartigen einhändigen Protagonisten. Du, dein Abzugsfinger und deine Stahlkappenstiefel gegen einen Oberbau voller böser Jungs. Renne an Wänden entlang, springe, schlage Saltos, rutsche, und mache dabei alle Gegner platt.”

Nachfolgender Trailer zeigt, wie das Spiel in Aktion aussieht.

Und was sagt ihr? Das Spiel sieht nicht übel aus, oder?

Das denken wir:

Ladet euch die Demo herunter. Ihr habt nichts zu verlieren.