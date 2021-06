Sifu: Hier sind die neuesten Spielszenen aus dem Kung-Fu-Titel

in

Kürzlich wurde ein weiterer Trailer zum Kung-Fu-Titel Sifu veröffentlicht, der viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um das Spiel Sifu, aber heute können wir euch endlich wieder neue Spielszenen präsentieren. Euch erwarten intensive Nahkämpfe an einem Ort namens “The Club” und eine Auseinandersetzung mit einem neuen Kämpfer.

Zum Spiel heißt es: “In Sifu schlüpfst du in die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers, der auf Rache sinnt. Er jagt die Schatten seiner Vergangenheit und muss sich, allein gegen alle, auf seine einzigartige Beherrschung des Pak-Mei-Kung-Fu verlassen, um siegreich hervorzugehen.”

Hier der neue Trailer:

Wie findte ihr die neuen Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Einen genauen Release-Termin gibt es leider noch nicht, aber sobald sich das ändert, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wer auf Brawler steht, der sollte sich Sifu unbedingt vormerken. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechender Titel.