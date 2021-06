Starfield: Der E3-Trailer war komplett In-Game

Bethesda hat kürzlich verraten, dass der E3-Trailer des kommenden Spiels Starfield komplett In-Game war.

Wie hat euch der erste Teaser-Trailer zum kommenden Spiel Starfield gefallen? Ich fand, dass er auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Falls ihr ihn verpasst habt, findet ihr ihn etwas weiter unten auf dieser Seite. Was den Teaser betrifft, dazu meinte Keith Beltramini, Senior Lighting Artist bei Bethesda, dass dieser “komplett In-Game” war und keine “Cinematic-Tools” eingesetzt wurden.

Damit möchte der Entwickler zum Ausruck bringen, dass der Teaser einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Spiel erwartet – zumindest aus grafischer Sicht. Starfield ist übrigens das erste Spiel, das auf der hauseigenen Creation Engine 2 basiert.

Zum Spiel heißt es: “Starfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reist ihr zu den Sternen. Erstellt einen Charakter ganz nach eurer Vorstellung und erkundet in schier grenzenloser Freiheit die endlosen Weiten des Weltraums. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.”

Hier könnt ihr euch den Teaser-Trailer noch einmal ansehen:

Starfield soll am 11 November 2022 veröffentlicht werden.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Starfield haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Noch lässt sich leider nicht viel über Starfield sagen, aber wir können es kaum erwarten, die ersten richtigen Spielszenen zu sehen.