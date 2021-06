Steckt Hideo Kojima mit Silent Hill hinter Abandoned?

Es hält sich hatnäckig das Gerücht, dass hinter dem PS5-Spiel Abandoned Hideo Kojima mit Silent Hill steckt.

Erinnert ihr euch noch an die Ankündigung des Survival-Horror-Spiels Abandoned für die PS5 Anfang April? Mittlerweile stößt man immer wieder auf das Gerücht, dass hinter diesem Titel Hideo Kojima mit Silent Hill stecken könnte.

Nun fragt ihr euch vermutlich, wie man auf so eine Vermutung kommt. Dafür gibt es mittlerweile zahlreiche Hinweise, die PlayStation Lifestyle zusammengetragen hat. So steht im Reveal-Trailer beispielsweise an einer Wand “KILL THE TRESPASSER”. Die Buchstaben “P” und “T” werden jedoch von einem Baum verdeckt. Manche Fans interpretieren das als versteckten Verweis auf den Playable Teaser, den Hideo Kojima veröffentlicht hat, um auf das Spiel Silent Hills aufmerksam zu machen, das später eingestellt wurde.

Diesbezüglich nehmen auch einige Fans an, dass der Titel “Abandoned” eine Anspielung darauf ist, dass P. T. und auch Silent Hills damals “zurückgelassen” wurden, was im Englischen dem Wort “abandoned” entspricht.

Aber damit noch nicht genug: Am 22. Juni soll eine PS5-App veröffentlicht werden, in der die Trailer von Abandoned in Echtzeit auf der Konsole ablaufen. Das ist irgendwie seltsam, da es so eine App noch nicht mal für First-Party-Titel gab.

Aber es kommt noch viel besser: Das verantwortliche Studio Blue Box hat in einem Tweet auch verraten, dass der richtige Titel des Spiels mit dem Buchstaben “S” beginnt und mit dem Buchstaben “L” endet. Jep, das deutet auch auf “Silent Hill” hin Sherlock.

Da wäre noch mehr: Der Game Director des Spiels heißt Hasan Kahraman. Somit verwendet er dieselben Initialen wie Hideo Kojima. Abgesehen davon ist er, wie Hideo Kojima, mit dem Videospiel-Journalisten Geoff Keighley befreundet. Das kann kein Zufall sein, oder?

Es gibt noch zahlreiche weitere Hinweise, aber das Prinzip sollte verstanden sein. Ich halte es durchaus für möglich, dass Hideo Kojima hinter dem Ganzen stecken könnte, aber sicher bin ich mir da nicht. Was denkt ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Sollte es Neuigkeiten zum Thema geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Es wäre ziemlich cool, wenn sich tatsächlich herausstellen würde, dass Abandoned in Wirklichkeit ein neues Silent Hill von Hideo Kojima ist. Hoffentlich erfahren wir bald mehr.