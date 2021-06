Super Smash Bros. Ultimate: Nintendo bringt Kazuya aus Tekken ins Spiel

Im Rahmen der E3 2021 hat Nintendo Kazuya Mishima aus Tekken für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt.

Nintendo hat in der neuesten Ausgabe von Nintendo Direkt nicht nur einen Teaser zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 veröffentlicht und mit Metroid Dread das erste 2D-Metroid-Spiel seit 19 Jahren angekündigt, sondern auch Kazuya Mishima aus Tekken als neuen Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate vorgestellt.

Kazuya erweitert als Teil des Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 die Riege der Download-Kämpferinnen und – Kämpfer, zu denen unter anderem Min Min aus Arms, Steve & Alex aus Minecraft und Sephiroth aus Final Fantasy VII gehören.

Weitere Informationen über Kazuya, einschließlich des Erscheinungsdatums, gibt Masahiro Sakurai in einer speziellen Präsentation am 28. Juni bekannt.

Hier ein Trailer, der Kazuya in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie sich Kazuya gegen Mario, Donkey Kong, Link und Co. schlägt. Hoffentlich lässt der Release nicht mehr zu lange auf sich warten.