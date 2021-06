The Darkest Tales: Die Demo ist ab sofort verfügbar

Publisher 101XP und das Studio Trinity Team haben eine Demo zum kommenden Adventure The Darkest Tales veröffentlicht.

In The Darkest Tales erwartet euch ein märchenhafter Albtraum, in dem ihr die Rolle eines Kuschelbären übernehmt, der seine Besitzerin retten muss. Aber das erweist sich als nicht ganz so einfach, denn auf eurer Reise müsst ihr euch unter anderem fiesen Lebkuchenmännern und einer kleinen Meerjungfrau stellen, die euch das virtuelle Leben als Meerhexe zur Hölle macht.

Zum Spiel heißt es: “Schließe dich dem Plüschbären Teddy auf diesem düsteren und unheimlichen Abenteuer an, um seine Besitzerin Alicia aus dem Reich der Träume und verzerrten Kindheitsfantasien zu retten. Wer sonst wird um das Leben des inzwischen erwachsenen Mädchens kämpfen, wenn nicht ihr längst vergessenes und verstaubtes Kuscheltier?”

Mittlerweile wurde eine Demo zum Spiel veröffentlicht, die ihr euch über diesen Link auf Steam herunterladen könnt.

Hier der Trailer zum Spiel:

Erscheinen soll The Darkest Tales noch in diesem Jahr, aber einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein hübsches Adventure mit einer netten Geschichte für Zwischendurch.