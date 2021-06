The Great Ace Attorney Chronicles: Seht euch hier den neuen Trailer an

Capcom hat einen neuen Trailer zum kommenden Spiel The Great Ace Attorney Chronicles veröffentlicht.

Im April kündigte Capcom an, dass The Great Ace Attorney Chronicles – bestehend aus aus den beiden zuvor japanexklusiven Spielen The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve – auch in westlichen Gefilden erscheinen wird. Nun wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, stellt nicht nur die Charaktere des Spiels vor, sondern zeigt auch die zwei neuen Gameplay-Mechaniken: “Tanz der Deduktion” und “Summation Examinations”.

Dazu heißt es: “Im neuen Trailer erhalten Fans einen direkten Blick auf die pulsierende Welt, spannende Charaktere und das packende Gameplay von The Great Ace Attorney Chronicles. Spieler:innen übernehmen in The Great Ace Attorney Chronicles die Rolle des japanischen Anwalts Ryunosuke Naruhodo, einem Vorfahren der Gerichtssaallegende Phoenix Wright. Mit der Unterstützung seiner Rechtshilfe Susato Mikatoba und Londons Top-Detektives Herlock Sholmes muss Ryunosuke die Geheimnisse hinter 10 spannenden Fällen im späten 19ten-Jahrhundert lösen.”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und den PC über Steam.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf Ace Attorney steht, der kommt hier sicher voll auf seine Kosten. Auf jeden Fall ist es super, dass The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve bald auch hierzulande erhältlich sind.