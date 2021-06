The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Seht euch hier den neuen Teaser an

Nintendo hat im Rahmen der E3 2021 einen neuen Teaser zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 veröffentlicht.

Endlich gibt es wieder Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Und zwar hat Nintendo in der neuesten Ausgabe von Nintendo Direct einen Teaser mit neuen Spielszenen veröffentlicht.

Im Teaser bekommen wir zu sehen, wie sich Link in bester Battle-Royale-Manier auf die Erde stürzt. Abgesehen davon wird der Gleiter gezeigt und eine Fähigkeit, die es dem Helden erlaubt, feste Oberflächen zu durchdringen.

Im selben Zug wurde auch bestätigt, dass das Spiel erst im nächsten Jahr erscheint. Dazu heißt es: “Ein neuer Teaser gibt erste Einblicke in das Gameplay und zeigt den Schauplatz des neuen Titels: eine Welt hoch über dem Königreich Hyrule. Die Veröffentlichung des Nachfolgers zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für 2022 geplant. Weitere Informationen zu dem Spiel werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.”

Das Ganze sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier könnt ihr euch den neuen Teaser ansehen:

Das denken wir:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu toppen wird verdammt schwierig, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass Nintendo alles dafür tun wird, die Community nicht zu enttäuschen.