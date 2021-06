The Witcher 3: Eine neue Mod bringt Guts aus dem Manga Berserk ins Spiel

in

Dank einer neuen Modifikation könnt ihr in The Witcher 3 nun die Rolle von Guts aus dem Manga Berserk übernehmen.

Heute haben wir mal eine Modifikation für alle Fans des Mangas und Animes Berserk: eine Modifikation, die es euch ermöglicht, im Rollenspiel The Witcher 3 den Charakter Guts zu steuern.

Für diese Mod ist der Modder “user619” verantwortlich, der sie in Gedenken an den Berserk-Schöpfer Kentaro Miura veröffentlicht hat, der am 6. Mai 2021 verstorben ist.

Hier handelt es sich im Grunde um eine einfache Charaker-Tausch-Mod, die Geralts 3D-Modell durch das Modell von Guts ersetzt. Herunterladen könnt ihr euch die Modifikation über diesen Link.

Nachfolgend findet ihr noch ein Video, das die Mod in Aktion zeigt:

Was sagt ihr? Guts macht auch in The Witcher 3 eine gute Figur, oder?

Weitere News, Infos und Videos zu The Witcher 3 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die Mod ist ziemlich cool, aber über ein neues Berserk-Spiel würden wir uns noch mehr freuen.