Ubsioft präsentiert Avatar: Frontiers of Pandora

Im Rahmen des Events “Ubisoft Forward” hat Ubisoft das kommende Spiel Avatar: Frontiers of Pandora präsentiert.

Bereits im Jahr 2017 hat Ubisoft angekündigt, dass Massive Entertainment an einem AAA-Projekt arbeitet, das auf dem Film “Avatar – Aufbruch nach Pandora” basiert. Nach dieser Ankündigung wurde es jedoch sehr still rund um den Titel und Fans fragten sich, ob das Spiel eingestellt wurde. Über den offiziellen Avatar-Twitter-Account wurde jedoch verkündet, dass sich das Spiel noch in Entwicklung befindet. Nun gibt es endlich Neuigkeiten zum Spiel.

Und zwar hat Ubisoft getsern Abend Avatar: Frontiers of Pandora offiziell mit einem In-Engine-Trailer präsentiert. Mit anderen Worten: Wir bekommen zwar einen ersten Eindruck davon, was uns im Spiel erwartet, richtige Spielszenen gibt es aber leider nicht zu sehen.

Wirklich viel ist über diesen Titeln noch nicht bekannt, aber wir wissen zumindest, dass uns hier ein Open-World-Adventure erwartet, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Außerdem wurde bereits verraten, dass man die Rolle eines Kriegers der Alienrasse Na’vi übernimmt, der Invasoren der RDA zurückschlagen muss.

Avatar: Frontiers of Pandora soll 2022 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia, Amazon Luna und Windows PC erscheinen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Cool, dass wir nach so langer Zeit endlich mal wieder etwas von diesem Titel hören. Wir sind schon sehr gespannt, wie die ersten Spielszenen aussehen.