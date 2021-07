Abandoned: Blue Box kündigt Namensänderung der PS5-Trailer-App an

in

Das Studio Blue Box hat eine Namensänderung für die PS5-Trailer-App angekündigt, in der wir die nächsten Trailer zum kommenden Spiel Abandoned zu sehen bekommen werden.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass der Preload der PS5-Trailer App – in der die Trailer zu Abandoned in Echtzeit auf der Konsole ablaufen sollen – am 29. Juli beginnt. Nun hat sich das verantwortliche Studio erneut zu Wort gemeldet.

Und zwar wurde mit einem Tweet angekündigt, dass der Name der App von “Realtime Trailers” in “Realtime Experience” abgeändert wurde. Im Selben Zug wurde verraten, dass uns neben verschiedenen Trailern, auch Gameplay-Demos und Live-Events erwarten.

Hier der entsprechende Tweet:

Übrigens hält sich noch immer das Gerücht, dass Hideo Kojima mit Silent Hill hinter Abandoned steckt. Was denkt ihr? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

