Alpha Point: Hier ist der erste Screenshot aus der Unreal Engine 5 Tech-Demo

The Coalition hat den ersten Screenshot aus der kommenden Unreal Engine 5 Tech-Demo Alpha Point veröffentlicht.

Im Rahmen der diesjährigen GDC möchte das Studio The Coalition am 20. Juli die Unreal Engine 5 Tech-Demo Alpha Point präsentieren. Im Vorfeld wurde nun schon ein erster Screenshot aus der Tech-Demo veröffentlicht, den ihr euch weiter unten auf dieser Seite ansehen könnt.

Seitens Epic Games heißt es dazu: “Seht euch das öffentliche Debüt von Alpha Point an; eine UE5 Tech-Demo, die von The Coalition erstellt wurde, um die UE5 auf der Xbox Series X/S zu testen. Hört euch an, was das Team beim Testen interner Nanite-Assets in Lumen-gesteuerten Beleuchtungsszenarien gelernt hat, sowie ihre Gedanken dazu, wie sich die Leistung und der Speicher der UE5 in Xbox Series X- und S-Produktionsumgebungen verhält.“

Wer also wissen möchte, was uns im nächsten Spiel von The Coalition in Sachen Grafik erwartet, der sollte sich die Tech-Demo nicht entgehen lassen. Übrigens: The Coalition betreut derzeit das Gears of War-Franchise.

Hier der Screenshot:

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Wir freuen uns schon darauf zu erfahren, was The Coalition da in der Mache hat.