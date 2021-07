Alpha Point: Seht euch hier die GDC-Tech-Demo an

Das Studio The Coalition hat im Rahmen der GDC 2021 eine Unreal Engine 5 Tech-Demo namens Alpha Point veröffentlicht.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass The Coalition auf der GDC 2021 eine neue Tech-Demo veröffentlichen wird, die auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Nun wurde die Demo veröffentlicht.

Dazu heißt es: “The Coalition präsentiert Alpha Point – ein Einblick in die erste Tech-Demo des Teams, die vollständig in Unreal Engine 5 erstellt wurde. Mit Gears 5, die die Grafik mit Unreal Engine 4 im Jahr 2019 auf neue Höhen trieb, blickt das Team in die Zukunft und demonstrierte einen frühen Look was mit Unreal Engine 5 auf der Xbox Series X|S möglich ist.”

Mit anderen Worten: Diese Demo gibt einen Eindruck davon, was uns grafisch in den kommenden Spielen von The Coalition erwarten könnte. Und wenn ihr mich fragt, sieht die Demo absolut beeindruckend aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier könnt ihr euch die Tech-Demo ansehen:

Und was sagt ihr? Sieht beeindruckend aus, oder?

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von The Coalition.

Noch mehr News, Infos und Videos zur Unreal Engine 5 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Wir freuen uns schon darauf zu erfahren, was The Coalition da in der Mache hat.