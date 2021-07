Amazon Prime-Abonnenten bekommen im Sommer Adventure-Klassiker geschenkt

Im Sommer dürfen sich Amazon Prime-Mitglieder über kostenlose Adventure-Klassiker wie The Secret of Monkey Island: Special Edition und Sam & Max: Hit The Road freuen.

Amazon kündigte kürzlich an, dass Prime-Mitglieder im Sommer eine Auswahl an kostenlosen LucasArts-Spielen für den PC abstauben können. Dazu heißt es: “Ab dem jeweils Ersten des Monats, von heute bis September, können sich Prime-Mitglieder die ikonischen Point&Click-Adventures von LucasArts sichern. Mit dabei sind The Secret of Monkey Island, Sam & Max: Hit The Road und Indiana Jones and the Fate of Atlantis.”

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den LucasArts-Klassikern:

1. Juli – The Secret of Monkey Island: Special Edition – Der naive Held Guybrush Threepwood begibt sich auf eine urkomische Suche nach der sagenumwobenen Monkey Island. Ist er clever, so gewinnt er das Vertrauen der Mêlée-Piraten und die Winde des Schicksals führen ihn nach Monkey Island – ein Abenteuer, das selbst den blutrünstigsten Seeräubern das Blut vor Angst gefrieren lässt.

Am Vorabend des zweiten Weltkriegs versuchen Nazi-Agenten, eine Waffe zu bekommen, die noch gefährlicher ist als die Atombombe. Der heldenhafte Archäologe Indiana Jones muss sie aufhalten, bevor sie das tödliche Geheimnis, das Atlantis den Untergang gebracht hat, auf die Menschheit loslassen können. 1. September – Sam & Max: Hit The Road – Bewaffnet mit einem Schlagstock und dem Heulen der Sirenen machen sich die Freelance-Polizisten Sam und Max auf, um in diesem 2D-Abenteuer von 1993 ihren bisher größten Fall zu lösen. Sam (ein Hund von einem Schnüffler) und Max (ein hyperkinetisches Hasending) verfolgen einen entflohenen Zirkus-Yeti quer durch Amerika in einem wahrhaft fulminanten Abenteuer.

Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, dann solltet ihr euch diese Klassiker auf keinen Fall entgehen lassen.