Apex Legends: Im neuesten Trailer gibt Seer sein Können zum Besten

in

EA und Respawn haben kürzlich einen neuen Trailer zu Apex Legends veröffentlicht, in dem die neue Legende Seer vorgestellt wird.

Am 3. August wird mit Seer die 18. Legende in Apex Legends veröffentlicht. Ursprünglich bestand der Kader aus acht Legenden. Der Seer nutzt seine Fähigkeiten, um sich an seine Gegner anzupirschen.

Dank seiner Mikrodrohnen erkennt dieser Meister des Hinterhalts Möglichkeiten, die andere Legenden übersehen. Hier seine Fähigkeiten in der Übersicht:

Passiv: Herzsucher – Spielende können Gegner in einem Radius von bis zu 75 Metern hören und visualisieren, wenn diese anvisiert werden.

– Spielende können Gegner in einem Radius von bis zu 75 Metern hören und visualisieren, wenn diese anvisiert werden. Taktisch: Zentrum des Interesses – Sendet Mikrodrohnen, die eine verzögerte Druckwelle erzeugen, die Wände durchdringen und Gegner stören sowie enthüllen.

– Sendet Mikrodrohnen, die eine verzögerte Druckwelle erzeugen, die Wände durchdringen und Gegner stören sowie enthüllen. Ultimativ: Offenbarung – Erzeugt eine Sphäre von Mikrodrohnen, die im Wirkungsbereich die Position von sich schnell bewegenden oder ihre Waffen abfeuernden Gegnern anzeigt.

Dieser Trailer zeigt den Seer in Aktion:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Apex Legends haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie sich Seer im Vergleich zu Bloodhound, Mirage und Co. schlägt.