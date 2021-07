Apogee Entertainment kündigt Dead Fury und Below The Stone an

Kürzlich hat Apogee Entertainment die zwei Spiele Dead Fury und Below The Stone an mit einem Trailer angekündigt.

Es gibt mal wieder Neuigkeiten von Apogee. Der Publisher hat die Spiele Dead Fury und Below The Stone mit einem ersten Trailer angekündigt.

Mit Dead Fury erwartet uns ein Third-Person-Shooter, der in einer Welt spielt, in der Menschen durch eine mysteriöse Infektion, zu unaufhaltsamen Killermaschinen werden. Dazu heißt es: “Spiele als Jaxon, einen in Neuseeland stationierten Soldaten, der intelligente Horden mit cleveren Fallen und Feuerkraft bekämpfen muss, während er die seltene Blume aufspürt, die die Ausbreitung der Wut, die die Menschheit infiziert, verlangsamen kann.”

In Below the Stone tretet ihr der Forschergilde von Draggas als Zwergenlehrling bei, um die heilige Zwergentradition des Bergbaus fortzusetzen. Zum Spiel heißt es: “Steige in prozedural generierte Pixel-Art-Biome hinab und grabe nach Schätzen und Erzen, um wichtige Upgrades für den nächsten Lauf zu erhalten. Entdecke die verborgene Welt unter dem Stein. Erkunde sorgfältig, denn alles, was du in der Mine verdient hast, ist nach dem Tod eines Tiefenbewohners für immer verloren!”

Below The Stone soll nächstes Jahr erscheinen, während Dead Fury 2023 veröffentlicht wird. Beide Titel werden für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu den Spielen ansehen:

Was sagt ihr zu den ersten Szenen aus dem Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von Apogee.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Bisher lässt sich noch nicht wirklich viel über Dead Fury und Below The Stone sagen, aber wir freuen uns auf jeden Fall schon darauf, mehr über diese zwei Spiele zu erfahren.

Quelle: bloody-disgusting.com