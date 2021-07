Baldur’s Gate 3: Larian Studios kündigt Panel from Hell 3 an

in

Larian Studios kündigte kürzlich das Panel from Hell 3 an – ein interaktives Live-Event zu Baldur’s Gate 3.

In wenigen Tagen erfahren wir, welche Veränderungen durch Patch 5 wen Weg ins Rollenspiels Baldur’s Gate 3 finden. Diese werden im Rahmen einer neuen Ausgabe des Panel from Hell vorgestellt.

Dazu heißt es: “Seit der Veröffentlichung von Patch 4 im Februar haben die Entwickler auf Hochtouren daran gearbeitet, einen Großteil des Spieler-Feedbacks zu implementieren, das seit dem Start des Early Access im Oktober 2020 gesammelt und analysiert wurde.

Alle Infos und Neuigkeiten zu den Änderungen werden im Panel From Hell 3 vorgestellt, das Schauplatz des ersten LarPG (Larian-LARP-ARG) wird. Unter dem Titel ‘Twitch Plays: A Most Noble Sacrifice’ werden zahlreiche echte Schauspieler wie auch amateurhafte, aber dennoch talentierte Schauspieler (die Entwickler von Baldur’s Gate 3) an dem Live-Event teilnehmen.“

Die Zuschauer vor den Screens übernehmen die Kontrolle der Party. Sie müssen die Helden durch eine Reihe kniffliger Rätsel und tödlicher Fallen manövrieren. Em Ende des Abenteuers wartet dann ein “Gegenstand von unvorstellbarem Wert”. Das Event wird live von Burg Gravensteen, in Belgien, übertragen.

Das Panel from Hell 3 findet am 08. Juli 2021 um 20 Uhr statt.

