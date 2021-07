Bungie kündigt Reveal-Event zur Zukunft von Destiny an

in

Das Studio Bungie hat kürzlich ein Reveal-Event angekündigt, in dem die Zukunft von Destiny enthüllt wird.

Im Rahmen des Bungie Days wurde ein Reveal-Event zur Zukunft von Destiny angekündigt, das am 24. August an den Start gehen soll. Im Tweet dazu ist ein Symbol zur Erweiterung The Witch Queen (Hexenkönigin) zu sehen.

Insofern kann man davon ausgehen, dass wir im Rahmen des nächsten Streams mehr Informationen zum DLC präsentiert bekommen.

Zum Event heißt es: “Heute Morgen haben wir euch gebeten, euch für nächsten Monat einen Tag rot im Kalender anzustreichen. Wir hoffen, dass ihr am 24. August dabei sein könnt, wenn wir aufregende Neuigkeiten über die Zukunft von Destiny verkünden. Sowas machen wir immer am liebsten, und wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, aber fürs Erste … wollen wir nichts spoilern.”

Hier der entsprechende Tweet:

Abgesehen davon hat Bungie als kleines Zeichen der Dankbarkeit ein “Scharfe Nudelsuppe”-Abzeichen für die Community erstellt, das jetzt kostenlos verfügbar ist.

Weitere Informationen zu Bungie-Day-Aktivitäten (einschließlich der Details dazu, wo das kostenlose Abzeichen wartet) findet ihr im vollständigen Blog-Post.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Destiny hat mittlerweile ein paar ziemlich erfolgreiche Jahre hinter sich und wir sind schon gespannt, was sich Bungie so für die Zukunft überlegt hat.