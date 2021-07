Das märchenhafte Adventure Lost in Random erscheint im September

Electronic Arts und Zoink haben verkündet, dass das Adventure Lost in Random im September veröffentlicht wird.

Im Rahmen des Events EA Play Live wurde der Release-Termin des Adventures Lost in Random verraten. Demnach erscheint das Spiel am 10. September 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Origin und Steam.

In Lost in Random übernehmt ihr die Rolle des Mädchens Even, das sich im finsteren Königreich Random auf die Suche nach ihrer Schwester begibt. “Uns war von Anfang klar, dass dieses Märchen etwas düsterer werden sollte als unsere vorherigen Projekte. Wir begannen mit Zeichnungen von unterschiedlichen Charakteren und Konzepten. Aber erst das Bild von einem Mädchen und seinem Würfel führte uns in die richtige Richtung”, erklärt Olov Redmalm, Creative Director und Lead Writer des Spiels.

“Die Gestaltung des Gameplays war etwas knifflig. Wir wollten, dass sich alles um die Würfel dreht, aber mussten dabei abwägen, welche Rolle der Zufall spielen sollte. Aus dieser zentralen Idee hat sich dann alles automatisch entwickelt.”

Zum Spiel heißt es: “Das von einer bösen Königin regierte Königreich Random ist in sechs geheimnisvolle Gebiete unterteilt, in denen alles Leben von einem verfluchten schwarzen Würfel bestimmt wird. In der Rolle von Even wandeln Spieler durch die mysteriösen Straßen des Landes, treffen auf die launischen Bewohner und stellen sich abenteuerlichen Quests, um Evens Schwester Odd aus den Fängen der Königin zu retten. Unterwegs trifft Even auf Dicey, einen kleinen, seltsamen lebendigen Würfel. Gemeinsam entdecken sie eine uralte Geschichte mit einer aktuellen Botschaft, die normalerweise nicht in Spielen thematisiert wird: Man muss den Zufall weder fürchten noch kontrollieren. Wenn man ihn zulässt, kann man ihn für sich nutzen und jede Situation meistern.”

Hier ein Gameplay-Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

