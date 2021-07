Das Metroidvania F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erscheint im September

in

Der Publisher Bilibili Game und der Entwickler TiGames haben angekündigt, dass das Metroidvania F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch im September erscheint.

Während der letzten Ausgabe von PlayStation State of Play wurde verkündet, dass der 3D-Metroidvania-Platformer F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch am 7. September 2021 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.

Mit dieser Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt. Im Trailer bekommen wir unter anderem einige der Fähigkeiten des Helden Rayton zu sehen. Rayton ist ein wehrhafte Kaninchen mit einer riesigen Faust als Waffe.

Aufgabe des Spieler ist es, Raytons verschwundenen Freund in Torch City zu finden, der von der mechanischen Legion gefangengenommen wurde. Zum Spiel heißt es: “In einer vielfältigen Spielwelt im Metroidvania-Stil entdecken die Spieler mehr als zehn Gebiete mit unterschiedlichen Themen und Level-Designs. Durch die zusammenhängende Map ist die detaillierte Stadt Torch City noch immersiver und schöner. Siegreiche Kämpfe, das Lösen von Rätseln und Überwinden von Hindernissen in unzähligen Kammern, Tunneln und Abkürzungen sichern den Spielern jede Menge nützliche Belohnungen.”

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Wer auf Metroidvanias steht, der sollte sich F.I.S.T. unbedingt vormerken, denn die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen nämlich verdammt gut aus.