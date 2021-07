Das MMO Bless Unleashed erscheint im August auf Steam

in

Neowiz und Round8 Studio haben angekündigt, dass das MMO Bless Unleashed im August auf Steam erscheint.

Wer auf MMOs steht, den interessiert es vermutlich, dass der Titel Bless am 6. August auf Steam veröffentlicht wird. In diesem Spiel dürft ihr euch auf eine offene Spielwelt, fünf Klassen und vier spezifischen Rassen und natürlich auch auf massenhaft Quests freuen. Abgesehen davon bietet der Titel ein actionreiches Kampfsystem mit zahlreiche Combos und aktivem Ausweichen und Blocken.

Bless Unleashed erschien bereits 2020 für PlayStation 4 und Xbox One. Es ist ein Reboot des Spiels Bless Online, das 2018 veröffentlicht wurde.

Zum Spiel heißt es: “Entdecke eine riesige und lebendige Welt zusammen mit deinen Freunden und Verbündeten. Oder begib dich ganz allein auf ein episches Abenteuer, um herauszufinden, wie gut du bist. Von den Waffen, die du führst, bis hin zu den Fertigkeiten, die du freischaltest, bestimmst nur du allein, wie deine Charakterentwicklung und deine Geschichte aussehen sollen. Und jede Aktion, die du in der Welt von Bless unternimmst, wird sich auf deine persönliche Geschichte auswirken. Also brich auf, schmiede dein eigenes Schicksal und sorge dafür, dass man sich ewig an deine Geschichte erinnert.”

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir

Wer actionreiche MMOs mag und nichts gegen einen hohen Grind-Faktor einzuwenden hat, der kann das Spiel bedenkenlos ausprobieren – es ist ja schließlich kostenlos.