Das MMO Crimson Desert wurde verschoben

in

Pearl Abyss hat kürzlich offiziell den Release des kommende MMOs Crimson Desert verschoben.

In den letzten Wochen war es ziemlich still rund um das MMO Crimson Desert, aber heute aber heute haben wir wieder eine Neuigkeiten für euch – leider keine gute. Und zwar wurde das Spiel verschoben.

Dazu heißt es: “Wir arbeiten derzeit hart an der Entwicklung von Crimson Desert, das sich schnell mit neuen Abenteuern und aufregenden Erfahrungen entwickelt. Wir haben jedoch beschlossen, dass wir mehr Zeit darauf verwenden müssen, neue Ideen für ein noch tieferes, bereicherndes Spiel hinzuzufügen. Um das bestmögliche Erlebnis zu schaffen und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit aller an der Bereitstellung des Spiels Beteiligten zu gewährleisten, haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung von Crimson Deserts zu verschieben. Wir werden in Zukunft einen Update-Plan bereitstellen.”

Mit anderen Worten: Die Entwickler scheinen mit dem aktuellen Stand des Spiels nicht sehr zufrieden zu sein. Und da kein neuer Release-Termin genannt wurde, kann man davon ausgehen, dass noch viel Arbeit in das Projekt gesteckt werden muss.

Hier der offizielle Tweet zur Verschiebung:

Diese Verschiebung ist wirklich schade, da es sich hier um ein äußerst vielversprechendes MMO handelt, das sehr beeindruckend aussieht. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch natürlich umgehend wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, infos und Videos zu Crimson Desert haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Für Fans, die auf das Spiel warten, ist diese Verschiebung wirklich doof, vor allem da kein neuer Release-Termin genannt wurde.