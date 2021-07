Das von Resident Evil inspirierte Pixel-Horrorspiel Lamentum erscheint im August

in

Der Publisher Neon Doctrine und der Entwickler Obscure Tales haben kürzlich den Release-Termin des kommenden Spiels Lamentum verraten.

Wer auf Pixel-Horror steht, der darf sich freuen, denn mit Lamentum erwartet uns ein vielversprechender Retro-Titel der von Spielen wie Resident Evil und Silent Hill inspiriert wurde. Mittlerweile wurde verraten, dass das Spiel am 31. August für PC, PlayStation, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht wurde.

Zum Spiel heißt es: “In Lamentum werden Sie Victor, einen jungen Aristokraten, begleiten, der sich auf eine verzweifelte Reise begibt, um Heilung für eine seltene Krankheit zu finden. Unsere letzte Hoffnung liegt in einer dunklen Villa, die von einem Grafen regiert wird, der jeden Wunsch erfüllen kann, aber…. zu welchem Preis? Die Villa Grau Hill wird ihre Türen öffnen und uns in eine Welt voller Alpträume versetzen, in der wir für immer gefangen sein können.”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen, der zeigt, was Lamentum zu bieten hat: viele Rätsel, fordernde Kämpfe und Horror am laufenden Band.

Wie gefällt euch das Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Szenen aus dem Spiel sehen ziemlich cool aus. Wer auf Pixel-Horror steht, der sollte diesen Titel im Auge behalten.