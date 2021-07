Dead Space: Im Remake wird es Inhalte geben, die es nicht ins Original gechafft haben

in

Kürzlich wurde bekannt, dass es im Remake des Klassikers Dead Space Inhalte geben wird, die aus dem Original geflogen sind.

Ea kündigte vor wenigen Tagen nach zahlreichen Gerüchten endlich das Remake des Sci-Fi-Horror-Titels Dead Space an. Hier erwartet uns eine Neuauflage, die nicht nur deutlich besser aussehen wird als das Original, sondern auch Inhalte ins Spiel bringt, die es nicht ins Original gechafft haben.

So sprach Creative Director Roman Campos-Oriola in einem Interview mit IGN darüber, wie das Team bei der Neugestaltung des ursprünglichen Assets, auf die es Zugriff hatte, vorging. Unter anderem wurde dabei verraten, dass das Team Inhalte entdeckt hat, die Teil des ursprünglichen Leveldesigns von Dead Space waren, aber entfernt wurden. Diese Inhalte wollen die Entwickler in das Remake einbauen.

“Wir begannen mit dem ursprünglichen Leveldesign des ursprünglichen Dead Space”, erklärt Campos-Oriola. “Das Lustige ist, dass du einige der Iterationen sehen kannst, die vor der Auslieferung durch das Team vorgenommen wurden. Im ersten Kapitel kannst du einige Korridore sehen, die sie zuerst auf eine bestimmte Weise machen wollten, und dann verstehst du, warum sie sie aus technischen Gründen oder [aus einem anderen Grund] geändert haben.”

Aber es kommt noch besser. Die Entwickler wollen auch Lore-Ideen aus Dead Space 2 und 3 und der Animationsfilme in das Remake einbauen. “Es gibt einige Verbesserungen, die wir an der Geschichte vornehmen wollen”, sagt Campos-Oriola, “nicht unbedingt Verbesserungen, weil diese Dinge im Original nicht wirklich funktionierten, weitere Verbesserungen aufgrund der späteren Entwicklungen und wir so: ‘Oh Mann, das ist interessant, wenn wir darauf verweisen oder eine Verbindung dazu herstellen könnten.'” Abgesehen davon erwägt das Team auch, Gameplay-Funktionen aus den Fortsetzungen hinzuzufügen, wie beispielsweise die Schwerelosigkeitssegmente.

Ihr seht, hier erwartet uns ein sehr ambitioniertes Projekt. Leider müssen wir vermutlich noch sehr lange auf den Release warten, denn das Spiel befindet sich noch in einer frühen Phase und einen Release-Termin gibt es auch noch nicht.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon sehr auf das Remake. Dead Space ist einfach eine tolles Spiel.

