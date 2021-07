Death Stranding wurde über 5 Millionen Mal verkauft

in

Kojima Productions hat kürzlich verraten, dass das Spiel Death Stranding über 5 Millionen Mal verkauft wurde.

Death Stranding ist ja so ein Spiel, das man entweder hasst oder liebt und ich gehöre auf jeden Fall zur zweiten Fraktion. Wenn man sich aber die Verkaufszahlen so ansieht, dann gibt es keine Zweifel: Death Stranding ist auf jeden Fall ein Erfolg für Kojima Productions.

So verriet Jay Boor, Head of Publishing bei Kojima Productions, in einem Interview mit GamesIndustry, wie häufig Death Stranding bisher verkauft wurde: “Da Death Stranding der erste Titel ist, der von Kojima Productions entwickelt wurde, hat er sich aus Verkaufssicht recht gut entwickelt. Bis März 2021 wurden von Death Stranding weltweit über fünf Millionen Einheiten auf PlayStation 4 und PC verkauft.”

Am 24. September 2021 wird ja der Director’s Cut für die PlayStation 5 auf den Markt kommen. Dazu sagte Boor: “Die Kernkomponente von Death Stranding ist das Socia-Strand-System, ein einzigartiges asynchrones Multiplayer-Feature, das es Spielern ermöglicht, sich durch eine Vielzahl von In-Game-Aktionen mit anderen Spielern aus der ganzen Welt zu verbinden. Der Director’s Cut wird dieses System erweitern und wir werden in den kommenden Wochen mehr darüber verraten.

Darüber hinaus wird Director’s Cut auch visuelle und Leistungs-Upgrades enthalten, die die Next-Gen-Funktionen der PlayStation 5 voll ausnutzen, sowie eine Vielzahl von neuen Inhalten, die von Grund auf neu entwickelt wurden. Wir führen neue Missionen und zusätzliche Handlungsstränge ein. mehr Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstung, wir haben sogar einen Rennmodus und Online-Bestenlisten hinzugefügt.”

Habt ihr Death Stranding gespielt? Wenn ja, hat es euch gefallen? Erzählt es uns in den kommentaren.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Death Stranding findet ihr hier.

Das denken wir:

Gratulation! Das ist auf jeden Fall ein beachtlicher Erfolg.

Quelle: dsogaming.com