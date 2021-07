Der Herr der Ringe: Gollum – Entwickler-Video stellt Charaktere vor

in

Daedalic Entertainment veröffentlichte ein neues Entwickler-Video zum kommenden Adventure Der Herr der Ringe: Gollum.

Im Januar berichteten wir darüber, dass das Spiel Der Herr der Ringe: Gollum auf nächstes Jahr verschoben wurde und seit dieser Meldung wurde es ziemlich still rund um den Titel, aber nun gibt es Neuigkeiten.

Und zwar präsentierte Daedalic im Rahmen des aktuellen Nacon Connect Livestreams ein neues Entwickler-Video in dem die Charaktere des Spiels vorgestellt werden.

Zum Spiel heißt es: “Gollum ist kein traditioneller Held -er ist hin- und hergerissen zwischen zwei Persönlichkeiten. In dem neuen Entwickler-Video stellt Producer Harald Rieger die Charaktere und Umgebungen vor, auf die Gollum auf seiner Reise stößt. Dazu gehören der groteske Saurons Mund aus Mordor und der Elbenkönig Thranduil aus dem Düsterwald. Ihr Design orientiert sich dabei so genau wie möglich an den Büchern.”

Hier das neue Video:

