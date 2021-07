Der Multiplayer-Dungeon-Crawler Blightbound erscheint Ende Juli

in

Der Publisher Devolver Digital und das Studio Romino Games haben den Release-Termin des Spiels Blightbound veröffentlicht.

Fans von Dungeon Crawler dürfen sich freuen, denn der Erscheinungstermin des Spiels Blightbound wurde endlich verkündet. So soll der Titel am 27. Juli für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

In diesem Mehrspieler-Dungeon Crawler müssen drei Helden ihre Bergzuflucht verlassen, um sich der Verderbnis stellen, denn ein geheimnisvoller und zerstörerischer Nebel hüllt das Land ein.

Dazu heißt es: “Erforsche von Hand gestaltete Verliese, kämpfe gegen einen erschreckenden Kader mystischer und monströser Gegner, hol dir wertvolle Beute und finde gefallene Helden, um deinen Kader zu erweitern. Jeder Spieler erfüllt im Team eine bestimmte Rolle – Krieger, Assassine oder Magier – um kolossale Bosse zu besiegen und clevere Rätsel zu lösen.”.

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Blightbound macht bisher einen sehr guten Eindruck. Wer auf Dungeon Crawler steht, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf diesen Titel werfen.

Quelle: gematsu.com