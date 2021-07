Der neueste Clip zu “Suicide Squad 2” zeigt The Detachable Kid in Aktion

Kürzlich wurde ein neuer Clip zum kommenden Film “Suicide Squad 2” veröffentlicht, in dem The Detachable Kid sein Können zum Besten gibt.

Der Release von “Suicide Squad 2” lässt nicht mehr lange auf sich warten und um euch schon mal auf den Kinostart vorzubereiten, haben wir heute einen weiteren Clip aus dem Film für euch.

In diesem Clip, der nur 39 Sekunden dauert, bekommen wir die Fähigkeit von The Detachable Kid zu sehen. Der Held ist dazu in der Lage, seine Gliedmaßen vom Körper abzutrennen und sie als Waffe einzusetzen. Und ja, das Ganze sieht so verrückt aus, wie es sich anhört. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Verkörpert wird The Detachable Kid von Schauspieler Nathan Fillion, der unter anderem an den Filmen “Slither – Voll auf den Schleim gegangen”, “Guardians of the Galaxy” und “Nomis” mitgewirkt hat.

Regie führt James Gunn, der zuvor für die”Guardians of the Galaxy”-Filme verantwortlich war. Übrigens: Beim Vorgänger aus dem Jahr 2016 führte David Ayer (“End of Watch”, “Sabotage”, “Herz aus Stahl”) Regie.

Hier das neue Video:

Wie gefallen euch die ersten Szenen aus dem Film? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Der Film läuft am 5. August 2021 in den Kinos anlaufen.

Das denken wir:

Der Film wird auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Wir freuen uns schon auf den Release.

Quelle: bloody-disgusting.com