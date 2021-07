Destiny 2: Die “Sonnenwende der Helden” startet am 6. Juli

in

Bungie kündigte die Rückkehr des kostenlosen Events “Sonnenwende der Helden” für Destiny 2 an.

Hüter aufgepasst: Am 6 Juli geht das Event “Sonnenwende der Helden” in Destiny 2 erneut an den Start. Unter anderem dürft ihr euch über eine klassenspezifischen Sonnenwende-Rüstung, eine neue Legendäre Schrotflinte, eine Exotische Geist-Hülle, ein Abzeichen und Sonnenwende-Pakete voller Überraschungen freuen.

Zum Event heißt es: “Bei der Sonnenwende der Helden werden jene gefeiert, die die Letzte Stadt stets verteidigt haben. Diese Feier kehrt am 6. Juli zurück zu Destiny 2. Hüter weltweit können sich in die Europäische Todeszone begeben, um Bosse zu besiegen und Truhen zu öffnen. Die ‘Sonnenwende der Helden’ ist ein kostenloses Event für alle Spieler, bei dem sie klassenspezifische Rüstung erhalten können. Diese kann mit einem Glühen aufgewertet werden, das die Dunkelheit vertreibt.”

Das denken wir:

Endlich gibt es wieder neue Gegentsände. Hardcore-Fans werden sich sicher darüber freuen. Alle anderen lässt das Event vermutlich ziemlich kalt. Was Bungie wohl noch so alles mit dem Destiny-Universum geplant hat?