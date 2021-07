Die PlayStation Plus-Spiele im August 2021 wurden geleakt

in

Kürzlich wurden die PlayStation Plus-Spiele geleakt, die uns im August 2021 erwarten.

Der Twitter-Nutzer “Wario64” hat kürzlich entdeckt, dass auf der offiziellen PlayStation-Seite die PlayStation Plus-Spiele im August 2021 aufgetaucht sind. Kurz darauf wurden sie aber wieder von der Seite entfernt.

Daher wissen wir nun, welche “kostenlosen” Spiele uns im August erwarten. So dürft ihr euch auf die Spiele Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 und Hunter’s Arena: Legends (PS5) freuen.

Verfügbar sind die Spiele voraussichtlich ab dem 3. August. Hier ein Tweet, in dem ihr euch den gelöschten EIntrag ansehen könnt:

Wie findet ihr die Spiele? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “PlayStation Plus” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die Spiele in diesem Monat sind leider relativ schwach verglichen mit dem Angebot der letzten Monate.